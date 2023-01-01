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Excalidraw+

Excalidraw+

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: excalidraw.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Excalidraw — это инструмент виртуальной доски для совместной работы, который позволяет легко создавать эскизы диаграмм, напоминающие нарисованные от руки. В Excalidraw+, независимо от того, являетесь ли вы компанией или частным лицом, вы можете создать рабочее пространство, в котором сможете управлять и систематизировать все созданные вами чертежи. Чертежи легко доступны вашим коллегам по рабочему пространству и надежно сохраняются в облаке. Совместная работа в реальном времени включена по умолчанию, никаких дополнительных действий не требуется.

Веб-сайт: excalidraw.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Excalidraw+, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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