Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

KANBANSI — это программное решение, которое упрощает использование очень успешной гибкой модели разработки программного обеспечения, известной как KANBAN. Основное внимание уделяется визуальному представлению цепочки создания стоимости с различными этапами процесса. Отдельные шаги отмечаются на учетных карточках и объединяются на доске.

Веб-сайт: kanbansi.com

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