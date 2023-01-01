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Gather

Gather

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: gather.town

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Gather — это пространство для видеозвонков, которое позволяет нескольким людям параллельно вести отдельные разговоры, входя и выходя из этих разговоров так же легко, как и в реальной жизни.

Веб-сайт: gather.town

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Gather, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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