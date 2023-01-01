Mimiran — это CRM для людей, которые любят обслуживать клиентов, но ненавидят «продажи». Это другой взгляд на CRM, который предназначен для того, чтобы работать на вас, привлекать больше потенциальных клиентов с вашего веб-сайта, получать больше разговоров с этими потенциальными клиентами и превращать эти разговоры в (электронных) подписанных клиентов с привлекательными, удобными для мобильных устройств предложениями. Кроме того, оставайтесь на связи с важными людьми с помощью интуитивно понятного режима вызова. Создайте свою практику с помощью интуитивно понятной панели управления, чтобы оставаться на вершине воронки продаж. И измеряйте эффективность кампаний Google AdWords и Facebook, вплоть до дохода.

Веб-сайт: mimiran.com

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