Kumospace

Kumospace

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Веб-сайт: kumospace.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Kumospace строит офис будущего – виртуальный, в котором люди ставятся на первое место. Где командная работа и продуктивность идут в ногу с корпоративной культурой. Предоставьте своей команде возможность полностью раскрыть свой потенциал с помощью виртуального рабочего пространства, которое вдохновляет сотрудников работать максимально эффективно. Kumospace устраняет трения в общении, сводит к минимуму недоразумения и помогает командам вместе праздновать победы. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые успешно решили проблемы удаленной работы с Kumospace.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: kumospace.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kumospace, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

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Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

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Kitchen.co

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Mentessa

Mentessa

mentessa.com

Post Office Social

Post Office Social

postofficesocial.com

VirtualSpace

VirtualSpace

virtualspace.ai

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