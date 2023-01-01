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MarTech

MarTech

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Веб-сайт: martech.org

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MarTech ставит перед собой задачу обучать маркетологов маркетинговым технологиям и стратегии посредством новостей и тематических репортажей, информационных бюллетеней, исследовательских отчетов, живых конференций и цифровых мероприятий. MarTech – это маркетинг.

Веб-сайт: martech.org

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