Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

SocialWall Pro предоставляет социальные стены для охвата, вовлечения и соединения живой аудитории на мероприятиях, встречах, конференциях, активации бренда и в Интернете. Наше полнофункциональное решение улучшает вашу социальную стратегию и дает результаты с помощью мощных инструментов, включая геймификацию, варианты спонсорства, индивидуальный дизайн, модерацию, курирование и аналитику.

Категории :

Веб-сайт: socialwallpro.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SocialWall Pro, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.