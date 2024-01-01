Альтернативы - SocialWall Pro

Pictory

Pictory

pictory.ai

Мощный искусственный интеллект Pictory позволяет создавать и редактировать видео профессионального качества, используя текст, не требуя технических навыков или загрузки программного обеспечения.

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

vidIQ помогает вам приобрести инструменты и знания, необходимые для быстрого расширения вашей аудитории на YouTube и за его пределами.

Minea

Minea

app.minea.com

Minea — лучший инструмент для поиска товаров в электронной коммерции. Minea отслеживает всю рекламу во всех сетях. Реклама в Facebook, размещение продуктов влиятельных лиц, Snapspy, все сети отслеживаются. Перестаньте платить рекламному шпиону 149 евро за одну сеть и откройте для себя Minea.

Bio Link

Bio Link

bio.link

Био-ссылка позволяет вам ссылаться на все ваши страницы — веб-сайты, магазины, блоги, публикации в социальных сетях, видео и т. д. — что облегчает вашей аудитории поиск всего вашего контента. ​ Такие платформы, как Instagram, Twitter и TikTok, допускают только одну ссылку в биографии. С Bio Link ...

Submagic

Submagic

submagic.co

Улучшите качество своих видео с помощью субтитров на базе искусственного интеллекта 🚀 Легкие подписи с идеальными смайлами и грамотно выделенными ключевыми словами, созданными искусственным интеллектом.

Predis

Predis

predis.ai

ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! Создавайте и делитесь видео, каруселями и публикациями с одним изображением на языке вашего бренда с помощью искусственного интеллекта.

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

Инструмент управления социальными сетями для управления цифровым пространством. Управляйте несколькими учетными записями в социальных сетях, создавайте публикации с изображениями или видео, систематизируйте входящие сообщения, повышайте рентабельность инвестиций, отслеживайте аналитику, создавайте ...

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Полностью настраиваемые плагины каналов социальных сетей для WordPress. Отображайте свои каналы Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Ему доверяют 1,3 миллиона пользователей.

Ripl

Ripl

ripl.com

Ripl позволяет малым предприятиям за считанные минуты создавать профессионально выглядящие анимированные видеоролики, коллажи, слайд-шоу и многослойные статические изображения, а также планировать или мгновенно публиковать их в Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и YouTube. И все это с помощью пр...

Inflact

Inflact

inflact.com

МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптируйте свой аккаунт Instagram для бизнеса с помощью умных инструментов: создавайте целевую аудиторию, взаимодействуйте с клиентами и планируйте контент. Помогите потенциальным клиентам узнать о ваших продуктах и ​​повысьте лояльность к бренду за 3 шаг...

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Бесплатный инструмент для биоссылок, используемый лучшими компаниями и влиятельными лицами. Максимизируйте эффективность каждой цифровой инициативы. Разработан для мобильных устройств. Результаты волшебные.

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

Автоматизация социальных сетей для веб-сайтов и блогов WordPress. Автоматически публикуйте, повторно делитесь, перекрестно публикуйте и автоматически планируйте свой контент на различных социальных платформах, таких как Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest и многих других. Автоматическ...

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

Найдите и наймите влиятельных лиц за считанные секунды. Найдите влиятельных лиц в Instagram, TikTok и YouTube, чтобы создать уникальный контент для своего бренда.

LiveReacting

LiveReacting

livereacting.com

Запускайте интерактивные прямые трансляции. LiveReacting помогает вам привлечь больше подписчиков и повысить вовлеченность, добавляя в вашу трансляцию заранее записанные видео, игры, обратный отсчет и опросы.

Inksprout

Inksprout

inksprout.co

Создавайте привлекательные небольшие социальные видеоролики за считанные секунды из своего блога с подписями на основе искусственного интеллекта.

Connectio

Connectio

useconnectio.com

Автоматизируйте и оптимизируйте свою рекламу в Facebook.

Dubb

Dubb

dubb.com

Мировая платформа видеокоммуникаций, ориентированная на продажи – видео для себя

Lnk.Bio

Lnk.Bio

lnk.bio

Lnk.Bio — стартап, которым владеет и руководит чернокожая женщина. Это один из трех создателей пространства Link-in-Bio и: * является вторым по величине сервисом ссылок в биографии в мире по количеству создателей/пользователей; * включает домены: Lnk.bio, Lnk.at и Ln.ki. * Lnk.Bio — самый популярны...

PowerIn

PowerIn

powerin.io

PowerIn — лучший инструмент для повышения вашей активности в LinkedIn за счет автоматического создания комментариев с помощью ChatGPT. Поставьте свое присутствие в Интернете на автопилот

Trendsmap

Trendsmap

trendsmap.com

Аналитика Twitter поможет вашему бизнесу: детально анализируйте любую тему в глобальном масштабе или по регионам. Создавайте уникальные визуализации на основе карт, показывающие активность твитов в стране, регионе или мире. Наши мощные инструменты запроса и фильтрации позволяют вам сосредоточиться н...

ShopMyInfluence

ShopMyInfluence

shopmyinfluence.com

Важный инструмент влиятельного маркетинга для ваших кампаний.

Trend Watchers

Trend Watchers

trendwatchers.co

Trend Watchers уведомляет создателей контента об интернет-тенденциях в более чем 30 категориях и показывает им, как получить от них прибыль с помощью нашего конструктора вирусных видео. Наши тенденции также можно использовать для бизнес-идей, дропшиппинга, SEO, социальных сетей и многого другого.

Curator

Curator

curator.io

Самый простой способ бесплатно добавить социальную ленту на свой сайт. Curator — это бесплатный навсегда агрегатор социальных сетей, который помогает вам собирать и отображать контент. Настройте ленту менее чем за 5 минут.

Engage AI

Engage AI

engage-ai.co

Engage AI создает комментарии для вас, чтобы привлечь потенциальных клиентов в LinkedIn в любом масштабе. Экономьте часы на написании комментариев, чтобы привлечь потенциальных клиентов и добиться более быстрой конверсии с каждой добавленной точкой контакта.

Dazzlink

Dazzlink

dazzl.ink

Dazzlink — это решение для управления ссылками, которое позволяет пользователю объединять контент/материалы в одну ссылку. Пользователи могут размещать ссылки на социальные сети, создавать медиа-кит или включать любую важную информацию на собственные страницы. Пользователи также могут добавлять знач...

Buzzoid

Buzzoid

buzzoid.com

Buzzoid — ведущий в мире поставщик высококачественных подписчиков, лайков и просмотров в Instagram. Он был основан в 2012 году группой экспертов по социальным сетям, которые хотели помочь другим развивать свои профили в Instagram, и с тех пор стал локомотивом в отрасли.

Spikerz

Spikerz

spikerz.com

Spikerz обеспечивает защиту социальных сетей для создателей контента, предприятий и предприятий. Мы в Spikerz считаем, что защита учетных записей в социальных сетях сегодня стала критически важной. К сожалению, количество взломов, банов и потерь аккаунтов продолжает расти, а бизнесу, полностью завис...

LiveCaster 3

LiveCaster 3

livecaster.in

Livecaster — это приложение для Windows, которое позволяет пользователям транслировать предварительно записанные видео на Facebook, YouTube и других платформах прямого видео. Он также поддерживает несколько учетных записей в социальных сетях. Получите больше просмотров и большую аудиторию, используя...

Growapp

Growapp

growapp.digital

Инструмент управления социальными сетями на базе IA, позволяющий писать, утверждать, планировать, анализировать и сравнивать контент в социальных сетях.

Viral Pitch

Viral Pitch

viralpitch.co

Viralpitch — это маркетинговая платформа для влиятельных лиц, которая объединяет бренды с влиятельными лицами в социальных сетях для продвижения их продуктов или услуг. Платформа предоставляет торговую площадку, на которой бренды могут просматривать и выбирать влиятельных лиц на основе демографии их...

TweetFull

TweetFull

tweetfull.com

Tweetfull — это программное обеспечение для автоматизации роста Twitter, созданное в 2013 году. Уже более десяти лет оно помогает пользователям расширять свою аудиторию в Twitter, позволяя многим стать влиятельными лицами в своих доменах. Платформа предлагает ряд инструментов, предназначенных для оп...

Ad Targeting

Ad Targeting

adtargeting.io

AdTargeting — это инструмент таргетинга по интересам Facebook, который помогает рекламодателям находить тысячи скрытых интересов Facebook.

Hypage

Hypage

hypage.com

Hy.page позволяет вам продавать по вашей био-ссылке. Благодаря интеграции с Stripe и Paypal вы можете собирать пожертвования фанатов, платные запросы, продавать продукты и подписку на эксклюзивный контент.

Fastory.io

Fastory.io

fastory.io

Fastory — передовая компания в области маркетинговых технологий, предоставляющая ведущий пакет Mobile-first Marketing Suite. Готовое решение дает компаниям возможность повысить уровень своих маркетинговых кампаний, давая им возможность творчески увлекать, вовлекать и конвертировать людей, которые ва...

Zlappo

Zlappo

zlappo.com

Быстро расширяйте свою аудиторию с помощью самого умного приложения для автоматизации Twitter. Другие планируют твиты. Мы обеспечиваем РЕЗУЛЬТАТ.

SocialEpoch

SocialEpoch

socialepoch.io

SocialEpoch — поставщик решений для социальных продаж B2B, призванный помочь предприятиям использовать возможности социальных сетей для увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. Наша команда экспертов глубоко понимает уникальные проблемы и возможности, с которыми B2B-компании сталкиваются в...

SocialAll

SocialAll

socialall.dev

SocialAll — это сервис, который объединяет все текущие API популярных социальных сетей в мире в один унифицированный API, чтобы упростить работу программистам. SocialAll поддерживает все функции социальных сетей (идентификация, друзья, сообщения, публикация, фото/видео). Мы не только экономим значи...

Social Sensei

Social Sensei

socialsensei.co

Social Sensei — агентство цифрового маркетинга, которое специализируется на маркетинге влияния в Instagram, стратегиях в социальных сетях, SEO-оптимизации и управлении рекламными кампаниями, чтобы помочь нашим клиентам привлечь больше подписчиков, повысить вовлеченность и увеличить продажи.

SellitPics

SellitPics

getselli.in

SellitPics — это онлайн-программное обеспечение, которое создает автоматические гиперперсонализированные графические сообщения, чтобы привлечь больше клиентов и увеличить продажи на Facebook, LinkedIn, по электронной почте, а также на ваших целевых страницах. Ключевые особенности SellitPics: * Отп...

Pushbio

Pushbio

pushbio.io

Pushbio — это ссылка на инструмент создания био для маркетологов в социальных сетях. С помощью Pushbio вы можете демонстрировать свои продукты, последние рекламные акции, сообщения в блогах, видео и профили в социальных сетях в одном месте, что упрощает поиск и взаимодействие вашей аудитории с ваши...

PubExchange

PubExchange

pubexchange.com

PubExchange — это торговая площадка, на которой издатели могут обмениваться трафиком с сайтами, которые они знают и которым доверяют. PubExchange помогает находить сайты для партнерства, чтобы они могли продвигать контент друг друга и обмениваться равным количеством посетителей.

Promolta

Promolta

promolta.com

Promolta.com — это платформа самообслуживания для распространения видео. Запатентованная технология Promolta распространяет ваши видео в целевых блогах, сайтах, играх, приложениях и социальных сетях.

ViewerApps

ViewerApps

viewerapps.com

ViewerApps предлагает наиболее эффективный способ ускорить рост вашего канала Twitch. Устраняя сложности, связанные с традиционными ботами для просмотра, это способствует органическому расширению вашего канала. Вот краткий обзор того, как ViewerApps может изменить ваше присутствие на Twitch: * Служ...

VideoSeeder

VideoSeeder

videoseeder.in

VideoSeeder — это самое мощное программное обеспечение для автоматизации видеомаркетинга и публикации, которое может принести вам бесплатный трафик с нескольких платформ. Синдикация видео — это мощная стратегия, а VideoSeeder — единственная платформа для распространения, имеющая все преимущества и н...

UniLink

UniLink

unilink.us

UniLink — это решение для деловых и личных аккаунтов Instagram, позволяющее писать более привлекательные подписи, добавлять несколько ссылок и перенаправлять целевую аудиторию. UniLink помогает вам создать целевую страницу, пригодную для покупок, и получать заказы в таблицу Google.

TikBuddy

TikBuddy

tikbuddy.com

TikBuddy — это универсальный аналитический инструментарий TikTok. Это помогает создателям обнаруживать тенденции, анализировать, оптимизировать и создавать свои аккаунты в TikTok и коротких видео.

Social King

Social King

socialking.in

Social King была основана по принципу предоставления профессионального маркетинга в социальных сетях по доступной цене для малого бизнеса и владельцев веб-сайтов. Мы обслуживаем по всему миру с 2013 года. Удовлетворенность клиентов — наша самая большая сила. В Social King мы следим за тем, чтобы вся...

Other Perspectives IO

Other Perspectives IO

otherperspectives.io

Мы создали продукт, чтобы удовлетворить нашу потребность в поиске вирусного контента у наших конкурентов. Сравнивая и анализируя поведение наших конкурентов в социальных сетях, нам удалось найти рецепт, как стать вирусным и быстро расти в Facebook и Instagram. Используя наш инструмент, мы смогли уве...

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