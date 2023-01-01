Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии и дайте своим командам возможность понимать аудиторию, как никогда раньше. Знайте, что вдохновляет вашу аудиторию, движет ею и влияет на нее.

Веб-сайт: audiense.com

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