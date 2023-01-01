WebCatalog
Digio

Digio

digio.in

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Digio в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Aadhaar eSign и eKYC, цифровые подписи (DSC), eNACH (электронные мандаты NPCI), платформа цифровой документации. Ведущая цифровая трансформация Индии.

Веб-сайт: digio.in

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Digio, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Zenkit Base

Zenkit Base

zenkit.com

Silverfin

Silverfin

silverfin.com

NSE

NSE

nseindia.com

eSignly

eSignly

esignly.com

Eversign

Eversign

eversign.com

WaiverForever

WaiverForever

waiverforever.com

Dropbox Sign

Dropbox Sign

hellosign.com

Signaturely

Signaturely

signaturely.com

Dokobit

Dokobit

dokobit.com

Fill

Fill

fillhq.com

Concord

Concord


Kissflow

Kissflow

kissflow.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности