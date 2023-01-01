Aadhaar eSign и eKYC, цифровые подписи (DSC), eNACH (электронные мандаты NPCI), платформа цифровой документации. Ведущая цифровая трансформация Индии.

Веб-сайт: digio.in

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