Планируйте свой бизнес, используя лучшее понимание и решения. Ускорьте планирование, прогнозирование и отчетность за счет автоматизации и прогнозной аналитики в одном унифицированном решении. Jedox предоставляет вам гибкую платформу для управления производительностью предприятия. Автоматизируйте повторяющиеся задачи, укрепите сотрудничество и преобразуйте свой бизнес с помощью ИИ.

Веб-сайт: jedox.com

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