Мы помогаем предприятиям из различных отраслей преодолеть проблему получения высококачественных данных для обучения моделей искусственного интеллекта. Наше решение генерирует синтетические данные, которые позволяют клиентам легко создавать разнообразные наборы данных в любом масштабе. Используя синтетическое AIdata Enterprise, клиенты могут получить множество преимуществ, включая значительное снижение затрат, конфиденциальность и соответствие нормативным требованиям, а также быстрее вывести свои продукты искусственного интеллекта на рынок. На современном конкурентном рынке точность моделей ИИ играет решающую роль. Использование синтетических данных может повысить точность этих моделей, что делает их решающим фактором, который следует учитывать компаниям, стремящимся оставаться впереди конкурентов. Синтетические данные — один из наиболее многообещающих методов современного глубокого обучения, особенно компьютерного зрения. SyntheticAIdata поддерживается Microsoft for Startups и является частью программы NVIDIA Inception.

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