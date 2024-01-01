Альтернативы - syntheticAIdata
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
K2View
k2view.com
В K2view мы считаем, что каждое предприятие должно иметь возможность использовать свои данные, чтобы стать таким же прорывным и гибким, как лучшие компании в своей отрасли. Наша платформа продуктов данных обеспечивает надежное, целостное представление в режиме реального времени обо всем, что важно ...
CVEDIA
cvedia.com
CVEDIA ускоряет разработку автономных приложений. Раздвигая границы компьютерного зрения, мы стремимся решать самые сложные проблемы наших клиентов с помощью симуляционного и сенсорного моделирования, управления большими данными, системной интеграции и обучения нейронных сетей.
GenRocket
genrocket.com
Обеспечьте непрерывное тестирование с помощью генерации корпоративных тестовых данных. Наша система была разработана, чтобы помочь командам контроля качества генерировать точные тестовые данные, которые им нужны, по низкой цене. GenRocket — это будущее генераторов инструментов управления тестовыми д...
Gretel.ai
gretel.ai
Платформа синтетических данных для разработчиков. Создавайте искусственные наборы данных с теми же характеристиками, что и реальные данные, чтобы вы могли разрабатывать и тестировать модели ИИ без ущерба для конфиденциальности.
Syntheticus
syntheticus.ai
Создавайте высококачественные и совместимые синтетические данные в большом масштабе, которые идеально имитируют реальные данные, адаптированные к потребностям вашего бизнеса и аналитики.
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informa...
KopiKat
kopikat.co
KopiKat — это революционный инструмент генеративного увеличения данных, позволяющий повысить точность модели искусственного интеллекта без изменения сетевой архитектуры. KopiKat расширяет стандартные подходы к дополнению данных, создавая новые копии исходных изображений, сохраняя при этом все необх...
Securiti
securiti.ai
Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управл...
YData
ydata.ai
YData помогает командам специалистов по обработке и анализу данных ускорить разработку ИИ за счет повышения качества данных.
Broadcom
broadcom.com
Broadcom Inc. — мировой технологический лидер, который проектирует, разрабатывает и поставляет широкий спектр полупроводников, корпоративного программного обеспечения и решений в области безопасности. Лидирующий в своей категории портфель продуктов Broadcom обслуживает критически важные рынки, включ...
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai демократизирует доступ к данным для всех потребителей технических данных, устраняя компромиссы между конфиденциальностью и доступностью данных. Решения Tonic синтезируют безопасные, высокоточные версии производственных данных, лишенные конфиденциальной информации и личных данных. Сотни кли...
MOSTLY AI
mostly.ai
MOSTLY AI — новаторский лидер в создании структурированных синтетических данных. Это позволяет любому генерировать высококачественные синтетические данные, аналогичные производственным, для более разумного искусственного интеллекта и более разумного тестирования. Группы синтетических данных в компан...