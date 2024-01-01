Альтернативы - syntheticAIdata

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...

K2View

K2View

k2view.com

В K2view мы считаем, что каждое предприятие должно иметь возможность использовать свои данные, чтобы стать таким же прорывным и гибким, как лучшие компании в своей отрасли. Наша платформа продуктов данных обеспечивает надежное, целостное представление в режиме реального времени обо всем, что важно ...

CVEDIA

CVEDIA

cvedia.com

CVEDIA ускоряет разработку автономных приложений. Раздвигая границы компьютерного зрения, мы стремимся решать самые сложные проблемы наших клиентов с помощью симуляционного и сенсорного моделирования, управления большими данными, системной интеграции и обучения нейронных сетей.

GenRocket

GenRocket

genrocket.com

Обеспечьте непрерывное тестирование с помощью генерации корпоративных тестовых данных. Наша система была разработана, чтобы помочь командам контроля качества генерировать точные тестовые данные, которые им нужны, по низкой цене. GenRocket — это будущее генераторов инструментов управления тестовыми д...

Gretel.ai

Gretel.ai

gretel.ai

Платформа синтетических данных для разработчиков. Создавайте искусственные наборы данных с теми же характеристиками, что и реальные данные, чтобы вы могли разрабатывать и тестировать модели ИИ без ущерба для конфиденциальности.

Syntheticus

Syntheticus

syntheticus.ai

Создавайте высококачественные и совместимые синтетические данные в большом масштабе, которые идеально имитируют реальные данные, адаптированные к потребностям вашего бизнеса и аналитики.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informa...

KopiKat

KopiKat

kopikat.co

KopiKat — это революционный инструмент генеративного увеличения данных, позволяющий повысить точность модели искусственного интеллекта без изменения сетевой архитектуры. KopiKat расширяет стандартные подходы к дополнению данных, создавая новые копии исходных изображений, сохраняя при этом все необх...

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управл...

YData

YData

ydata.ai

YData помогает командам специалистов по обработке и анализу данных ускорить разработку ИИ за счет повышения качества данных.

Broadcom

Broadcom

broadcom.com

Broadcom Inc. — мировой технологический лидер, который проектирует, разрабатывает и поставляет широкий спектр полупроводников, корпоративного программного обеспечения и решений в области безопасности. Лидирующий в своей категории портфель продуктов Broadcom обслуживает критически важные рынки, включ...

Tonic.ai

Tonic.ai

tonic.ai

Tonic.ai демократизирует доступ к данным для всех потребителей технических данных, устраняя компромиссы между конфиденциальностью и доступностью данных. Решения Tonic синтезируют безопасные, высокоточные версии производственных данных, лишенные конфиденциальной информации и личных данных. Сотни кли...

MOSTLY AI

MOSTLY AI

mostly.ai

MOSTLY AI — новаторский лидер в создании структурированных синтетических данных. Это позволяет любому генерировать высококачественные синтетические данные, аналогичные производственным, для более разумного искусственного интеллекта и более разумного тестирования. Группы синтетических данных в компан...

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