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Ikigai

Ikigai

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Операционная платформа бизнес-аналитики Ikigai меняет способ принятия бизнесом тактических решений. Удобный для бизнеса пользовательский интерфейс/UX позволяет любому вводить и подготавливать данные, а также проводить надежный анализ на основе искусственного интеллекта для достижения своих бизнес-целей. DeepMatch объединяет даже самые разрозненные наборы данных за считанные минуты без какой-либо предварительной обработки данных. Эта запатентованная технология со временем совершенствуется и учится у людей. Запатентованная технология DeepCasting генерирует прогнозы на основе данных всего за несколько недель, причем с более высокой точностью, чем любой другой метод. Вместо сравнения нескольких сценариев «что если», собственный анализ DeepPlan от Ikigai оценивает до 10^19 вариантов и определяет наиболее оптимальные из них для любых заданных параметров. Созданный на основе передовых исследований Массачусетского технологического института в области искусственного интеллекта и машинного обучения, Ikigai имеет уникальную возможность помочь оперативным командам повысить скорость и точность принятия решений в условиях неопределенности и постоянных изменений, в конечном итоге увеличивая рентабельность инвестиций в свой бизнес и одновременно внедряя новейшие методы обработки данных. доступен любому специалисту по данным. Узнайте больше https://www.ikigailabs.io

Категории:

Business
Аналитические платформы

Веб-сайт: ikigailabs.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ikigai, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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