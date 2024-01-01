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MachEye

MachEye

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Платформа расширенной аналитики MachEye меняет способы интеграции данных, решений и операций организаций. В то время как современные платформы бизнес-аналитики отвечают только на вопросы «что» о данных, MachEye помогает пользователям отвечать на сценарии «что, почему и как» для всех в организации. Лица, принимающие решения на любом уровне, теперь могут получать полезную информацию и рекомендации с помощью поиска «Like Google» и аудиовизуального интерфейса «Like YouTube», а также диаграмм и аналитики самообслуживания. MachEye добавляет к данным активную кнопку «Воспроизвести»! Для получения дополнительной информации посетите https://www.macheye.com.

Категории:

Business
Аналитические платформы

Веб-сайт: macheye.com

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