Платформа расширенной аналитики MachEye меняет способы интеграции данных, решений и операций организаций. В то время как современные платформы бизнес-аналитики отвечают только на вопросы «что» о данных, MachEye помогает пользователям отвечать на сценарии «что, почему и как» для всех в организации. Лица, принимающие решения на любом уровне, теперь могут получать полезную информацию и рекомендации с помощью поиска «Like Google» и аудиовизуального интерфейса «Like YouTube», а также диаграмм и аналитики самообслуживания. MachEye добавляет к данным активную кнопку «Воспроизвести»! Для получения дополнительной информации посетите https://www.macheye.com.

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