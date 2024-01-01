CVEDIA

CVEDIA

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: cvedia.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

CVEDIA ускоряет разработку автономных приложений. Раздвигая границы компьютерного зрения, мы стремимся решать самые сложные проблемы наших клиентов с помощью симуляционного и сенсорного моделирования, управления большими данными, системной интеграции и обучения нейронных сетей.
Категории:
Business
Synthetic Data Software

Веб-сайт: cvedia.com

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