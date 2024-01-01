BizeeBuy — это комплексная облачная платформа для коммерческих нужд B2B. Включение серверных коммерческих операций для брендов D2C. Идея состоит в том, чтобы объединить всех участников B2B на общей облачной платформе, сделав B2B-коммерцию : Автоматизированной | Эффективный | Соответствует. Облачная платформа меняет подходы брендов к следующему: * Поиск поставщиков, поставщиков услуг и производителей * Сопровождение сделок с вышеуказанными лицами * Интеллектуальное управление цепочкой создания стоимости * Оптимизация внутренних и внешних коммерческих процессов.

Веб-сайт: bizeebuy.com

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