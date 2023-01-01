WebCatalog
Wildix

Wildix

wildix.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Wildix в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Wildix — глобальная компания, работающая в сфере телекоммуникаций и специализирующаяся на продуктах Voice over IP. Компания создает и разрабатывает приложения для унифицированных коммуникаций и CEBP.

Веб-сайт: wildix.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wildix, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Vonage

Vonage

app.vonage.com

TrueConf

TrueConf

trueconf.com

GreenRun

GreenRun

app.greenrun.com

Automation Anywhere

Automation Anywhere

apeople.automationanywhere.com

Zello

Zello

zello.com

MongoDB Cloud

MongoDB Cloud

cloud.mongodb.com

mobivate

mobivate

hub.mobivate.com

ipstack

ipstack

ipstack.com

Xfinity

Xfinity

login.xfinity.com

Nu Skin

Nu Skin

nuskin.com

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

cloud.oracle.com

BentoCloud

BentoCloud

cloud.bentoml.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности