Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Trivago N.V., продаваемая со строчными буквами как trivago, — это голландская транснациональная технологическая компания, специализирующаяся на интернет-услугах и продуктах в сфере отелей, жилья и метапоиска. Туристическая компания США Expedia Group владеет большей частью акций компании. Компания зарегистрирована в Нидерландах.

Веб-сайт: trivago.com

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