Mobivate — ведущая глобальная компания по обмену мобильными сообщениями, специализирующаяся на массовых SMS-сообщениях, мобильном маркетинге, SMS-сообщениях с повышенным тарифом, коротких кодах и услугах мобильного биллинга.

Веб-сайт: mobivate.com

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