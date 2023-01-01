WebCatalog

StoneShot

StoneShot

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Веб-сайт: stoneshot.com

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StoneShot is a digital marketing technology and services provider specializing in financial services. StoneShot helps busy financial services marketing teams increase engagement and elevate the client experience whilst minimizing operational inefficiencies. Their technology covers marketing automation, email marketing, event promotion, content automation and fund document distribution. StoneShot works with retail, institutional, and private banks from boutique, fast-growing firms to global leading brands. Founded in in London in 2001, StoneShot has offices in London, New York and Singapore and clients in over 25 countries.

Категории:

Business
Email Marketing Software

Веб-сайт: stoneshot.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением StoneShot, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

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squareup.com

Zoho Campaigns

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zoho.com

Constant Contact

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MailerLite

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Freshsales

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