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Wise — лондонская компания финансовых технологий, основанная эстонскими бизнесменами Кристо Кяэрманном и Тааветом Хинрикусом в январе 2011 года.

Веб-сайт: wise.com

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