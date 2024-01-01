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Fundamento

Fundamento

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Веб-сайт: fundamento.ai

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Fundamento is an enterprise-focused contact center automation solution powered by AI that ensures companies consistently achieve excellent business outcomes by reducing AHT, lowering ramp time and saving costs.

Категории:

Business
Программное обеспечение интеллектуальных виртуальных помощников

Веб-сайт: fundamento.ai

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