WebCatalog
Adaptify

Adaptify

adaptify.ai

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Adaptify в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Генератор списков на базе искусственного интеллекта Создавайте высокорейтинговые статьи в мгновение ока, не требуя команды авторов. Боритесь с обновлениями Google, улучшайте SEO и сокращайте расходы на контент. Наш инструмент на базе искусственного интеллекта обеспечивает более высокий рейтинг, увеличение трафика и продаж, экономя при этом ваше время и деньги.

Веб-сайт: aitemplates.ai

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