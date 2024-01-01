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Supervity

Supervity

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Веб-сайт: supervity.ai

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Supervity (ранее Techforce.ai) позволяет бизнес-командам быстрее достигать результатов, позволяя им быстро автоматизировать работу и обмениваться знаниями с помощью AI Coach. Сегодня более 12 000 бизнес-пользователей – от солидных корпораций до быстрорастущих стартапов – используют платформу Supervity с поддержкой искусственного интеллекта без кода, которая изменила рабочее место. Варианты использования различаются в зависимости от отрасли и бизнес-функции, помогая компаниям улучшить результаты продаж до 30 % и повысить операционную производительность до 70 %. Решения, предлагаемые Supervity, могут охватывать бизнес-процессы компаний-разработчиков программного обеспечения и их клиентов. Решение поддерживает интеграцию на основе пользовательского интерфейса и API для бизнес-команд, позволяющую автоматизировать ручную работу. В основе платформы лежит коллективное сотрудничество, позволяющее пользователям создавать средства автоматизации без программирования и делиться ими с коллегами и клиентами в качестве цифровых навыков многократного использования. Supervity также позволяет компаниям, ориентированным на продукты, помогать своим конечным пользователям быстрее достигать результатов с помощью AI Coach. Это одна из немногих компаний, которая предлагает встроенные возможности RPA, Conversational AI и OCR AI «как услуга» в модели с белой маркировкой. В настоящее время компания работает с крупными системными интеграторами, такими как KPMG, IBM и Accenture, и создает отраслевые решения в сегментах финансовых услуг, здравоохранения и федерального рынка.

Категории:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Веб-сайт: supervity.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Supervity, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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