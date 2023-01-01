WebCatalog
OnBoard

OnBoard

onboardmeetings.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для OnBoard в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

OnBoard — это программное обеспечение для управления советами директоров, которое упрощает работу, позволяя советам директоров и руководителям работать эффективнее, двигаться быстрее и достигать большего.

Веб-сайт: onboardmeetings.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением OnBoard, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Planview LeanKit

Planview LeanKit


Paymo

Paymo

paymoapp.com

TaskOPad

TaskOPad

taskopad.com

Filestage

Filestage

filestage.io

Trainual

Trainual

trainual.com

Insightful

Insightful

insightful.io

todo.vu

todo.vu

todo.vu

Socratic

Socratic

socraticworks.com

EventPipe

EventPipe

eventpipe.com

Boardable

Boardable

boardable.com

Height

Height


FlyCode

FlyCode

flycode.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности