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Альтернативы - Fundamento

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....

Botpress

Botpress

botpress.com

Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Создавайте и развертывайте средства автоматизации на базе искусственного интеллекта. Поднимите GPT на новый уровень и автоматизируйте больше внутренних рабочих процессов с помощью цепочек и агентов. Полностью управляемое развертывание, минимальное количество кода и удобство для разработчиков.

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Сделайте свое приложение социальным. От Reddit до Paytm и Headspace — каждое любимое приложение процветает благодаря сильному сообществу. Станьте ближе к своим, добавив чат, голосовую связь или видео в свое приложение.

Comm10

Comm10

comm100.com

Comm100 Free — это отмеченная наградами платформа взаимодействия с клиентами, которая быстро и легко соединяет вас с вашими клиентами по цифровым каналам, включая чат, аудио- и видеочат, электронную почту, обмен текстовыми сообщениями, Facebook, WhatsApp для бизнеса и многое другое. Идеально подходи...

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Платформа контакт-центра Genesys Cloud CX позволяет вашему бизнесу предоставлять исключительный сервис на протяжении всего пути клиента. Откройте для себя великолепное CX уже сегодня.

Haptik

Haptik

haptik.ai

Haptik помогает брендам приобретать, конвертировать, вовлекать и радовать пользователей персонализированным диалоговым опытом на основе искусственного интеллекта по 20 каналам и более чем 100 языкам.

cogram

cogram

cogram.com

Удвойте свою продуктивность с помощью умного коллеги в вашей команде. Cogram использует искусственный интеллект для ведения заметок на виртуальных встречах, отслеживания действий и автоматизации последующих задач, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность ваших данных.

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетя...

MarketingBlocks

MarketingBlocks

marketingblocks.ai

Человекоподобный универсальный помощник по маркетингу с искусственным интеллектом, который создает целевые страницы, рекламные видеоролики, рекламу, маркетинговые тексты, графику, электронные письма, озвучку, сообщения в блогах, изображения и многое другое.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Автоматизируйте взаимодействие со своими клиентами и сотрудниками на более чем 135 языках и по более чем 35 каналам, чтобы получать действенные результаты с меньшими затратами.

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell дает потребителям возможность управлять своей повседневной жизнью и общаться с компаниями в чате.

Pypestream

Pypestream

pypestream.com

Pypestream — это американское корпоративное диалоговое решение искусственного интеллекта для обслуживания клиентов. Она была основана в апреле 2015 года Ричардом Смалленом, соучредителем Genesis Media LLC. У Pypestream есть офисы в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Компания приобрела популярность благодаря...

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Разговорный ИИ совсем не искусственный. Создавайте значимые, персонализированные связи со своими клиентами, одновременно обеспечивая реальные результаты для вашего бизнеса.

Upsy Shopping

Upsy Shopping

upsyshopping.com

Upsy Shopping Helper — это инструмент искусственного интеллекта для владельцев интернет-магазинов, стремящихся увеличить продажи и сделать клиентов счастливыми. * Функция интеллектуального поиска Upsy оптимизирована для мобильных пользователей и помогает посетителям быстро найти нужный продукт с по...

CBOT

CBOT

cbot.ai

CBOT — ведущая компания в области диалогового искусственного интеллекта, предоставляющая решения корпоративного уровня в области диалогового искусственного интеллекта и генеративного искусственного интеллекта. Мы специализируемся на улучшении качества обслуживания клиентов в секторах финансовых услу...

Marvin

Marvin

heymarvin.com

Привет, привет, так приятно познакомиться. Мы — Marvin, платформа качественного анализа данных и репозиторий исследований, разработанная, чтобы помочь вам централизовать все знания о клиентах и ​​разрабатывать продукты, ориентированные на пользователя. Благодаря передовому искусственному интеллекту ...

Curious Thing

Curious Thing

curiousthing.io

Curious Thing — ведущий поставщик голосовых помощников с искусственным интеллектом для бизнеса. Наши голосовые помощники с искусственным интеллектом, основанные на нашей запатентованной технологии разговорного искусственного интеллекта и ChatGPT OpenAI, предназначены для автоматизации входящих звонк...

Gladly

Gladly

gladly.com

Преобразуйте свою службу поддержки клиентов с помощью Gladly. Наше программное обеспечение для обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта, занимающее первое место в рейтинге, экономит затраты, увеличивает доходы и позволяет агентам повышать лояльность клиентов за счет исключительного о...

Dixa

Dixa

dixa.com

Программное обеспечение омниканального обслуживания клиентов Dixa, которому доверяют бренды, которые любят своих клиентов, обеспечивает лучший опыт как для агентов, так и для клиентов.

Alanna.ai

Alanna.ai

alanna.ai

Аланна — виртуальный помощник по закрытию сделок на базе искусственного интеллекта для титульных компаний! Она умна, находчива и всегда готова помочь: * Служба поддержки клиентов: отвечает на общие вопросы и вопросы по конкретным файлам 24/7/365 для Resware, SoftPro и RamQuest. * Ввод заказов: откр...

Soul Machines

Soul Machines

soulmachines.com

Soul Machines — лидер в области гуманизации искусственного интеллекта, создавая автономно анимированных цифровых людей, которые дают организациям возможность переосмыслить опыт клиентов в современных цифровых мирах и метавселенной. Soul Machines — единственная компания, обладающая запатентованной те...

Slang.ai

Slang.ai

slang.ai

Звонок в компанию не должен вызывать разочарование. С ИИ есть лучший способ. Вот почему мы запустили Slang.ai. Наша миссия — превратить телефон в персонализированный, эффективный и приятный канал связи. Выполните настройку за 30 минут или меньше, и пусть виртуальный консьерж Slang.ai поможет вам об...

SAAS First

SAAS First

saasfirst.com

SAAS First — это платформа чат-ботов, управляемая искусственным интеллектом, призванная революционизировать поддержку и взаимодействие с клиентами. Наш чат-бот Milly, управляемый искусственным интеллектом, оснащен передовой технологией обработки естественного языка, которая позволяет ему понимать за...

Posh AI

Posh AI

posh.ai

Posh — это компания в области диалогового искусственного интеллекта, поддерживаемая венчурным капиталом, которая возникла на базе лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института в 2018 году. Мы стремимся демократизировать доступ к банковскому делу и ускорить ответст...

Mosaicx

Mosaicx

mosaicx.com

Mosaicx — это облачный продукт, который использует технологии диалогового искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки естественного языка для автоматизации взаимодействия с клиентами и сотрудниками. Ее технология IVA обеспечивает быстрое, простое и персонализированное обслуживание благ...

Mehery

Mehery

mehery.com

Mehery — молодая компания, существующая всего год, создающая решения в цифровом пространстве. Она была основана командой технократов и технологов с совокупным опытом более 100 лет и обширным опытом в оцифровке корпоративных систем, цифровой трансформации крупных предприятий и создании масштабируемы...

Mav

Mav

hiremav.com

Mav — первый SMS-помощник на базе искусственного интеллекта для торговых представителей, ориентированных на рост. Автоматизируйте обмен текстовыми сообщениями со своими потенциальными клиентами и клиентами. Будь то планирование встреч, отбор потенциальных клиентов или отслеживание потенциальных клие...

Brainwave

Brainwave

brainwave.so

Улучшите свой бизнес с помощью ИИ. Автоматизируйте взаимодействие с клиентами. Упростите сбор потенциальных клиентов и график встреч.

Automatorr

Automatorr

automatorr.com

В услуги Automatorr входит: * Специализированный набор талантов на постоянные, контрактные или временные должности. * Консультации, консультации и внедрение на всех этапах разработки, внедрения и поддержки решения. * Мы предлагаем полностью управляемые программные решения, которые решают специфичес...

Atomicwork

Atomicwork

atomicwork.com

Atomicwork объединяет ваших сотрудников, ИТ-системы, кадровые операции и автоматизацию бизнес-процессов, чтобы повысить производительность всей вашей организации. Мы помогаем вам повысить продуктивность сотрудников и эффективность предприятия, предоставляя вам возможности цифрового предприятия для ...

Arcanum

Arcanum

arcanum.ai

Arcanum стремится помочь компаниям увеличить свои возможности в 10 раз и избавиться от повторяющихся задач с помощью помощников искусственного интеллекта Аркоса и Арчи в бэк-офисе. Ориентируясь на ценность для бизнеса, они стремятся сделать интеграцию технологий искусственного интеллекта в малый и с...

Plum Voice

Plum Voice

plumvoice.com

Plum Voice — технологическая компания CPaaS, которая предоставляет автоматизированные технологические решения на основе искусственного интеллекта через программируемые облачные платформы. Plum Voice позволяет клиентам выбирать из набора интеллектуальных виртуальных голосовых агентов (IVA) или индиви...

Moveo.AI

Moveo.AI

moveo.ai

Moveo.AI — это то, чем должен был быть диалоговый ИИ… Наша платформа корпоративного уровня, основанная на генеративном искусственном интеллекте и запатентованных моделях большого языка (LLM), радикально меняет качество обслуживания клиентов благодаря самосовершенствующимся диалоговым агентам искусс...

Kait

Kait

kait.ai

KAIT, что означает Кувейтская технология искусственного интеллекта (ИИ), является первой диалоговой платформой на базе искусственного интеллекта в Кувейте и странах Персидского залива. Благодаря простой интеграции с каналами социальных сетей KAIT может вывести ваш бизнес на новый уровень обслуживан...

iAdvize

iAdvize

iadvize.com

iAdvize — ведущая диалоговая платформа на базе генеративного искусственного интеллекта для электронной коммерции. iAdvize, ведущая диалоговая платформа, позволяет более чем 2000 брендам электронной коммерции развертывать захватывающий клиентский опыт в любом масштабе на базе Trusted Generative AI, ...

GPTConsole

GPTConsole

gptconsole.ai

GPTConsole помогает разработчикам создавать веб-/мобильные приложения и выполнять веб-автоматизацию с помощью подсказок. Он предлагает пакет NPM, который разработчики могут установить на свои локальные машины. Мы запускаем CLI с бесконечным контекстом и двумя автономными агентами искусственного инте...

Cuber

Cuber

cuber.ai

Cuber AI — это SaaS-компания, призванная революционизировать рынок гиперавтоматизации с помощью BotzForce, своей недорогой платформы автоматизации. Мы переворачиваем старый способ предоставления ИТ-поддержки, автоматизации процессов продаж и поддержки клиентов с помощью генеративного искусственного ...

bluecap.ai

bluecap.ai

bluecap.ai

Выполняйте задачи быстрее, умнее и в больших масштабах. Представьте себе сводки практически в реальном времени, запуск контекстных задач и заполнение соответствующей информацией, автоматизированной и легко интегрируемой в ваши рабочие процессы: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho и дру...

Alltius

Alltius

alltius.ai

Alltius — это платформа GenAI, которая легко обеспечивает работу корпоративных приложений, веб-сайтов и контакт-центров. С помощью Alltius вы можете создавать умелых, безопасных и точных помощников с искусственным интеллектом, которые за несколько недель смогут увеличить продажи в 2 раза и сократить...

VOCALLS

VOCALLS

vocalls.ai

Автоматизируйте любое взаимодействие с клиентами. VOCALLS — это корпоративная диалоговая платформа искусственного интеллекта, которая автоматизирует взаимодействие с клиентами как онлайн, так и офлайн, обеспечивая расширенный клиентский опыт, что позволяет экономить деньги и увеличивать доходы. На...

ChatrHub

ChatrHub

chatrhub.com

Есть лучший способ обслуживать ваших клиентов. Простые, но мощные омниканальные решения для быстрого и экономичного привлечения клиентов. ChatrHub — это омниканальная система искусственного интеллекта. решение для чат-ботов и живых агентов. Объедините свои телефоны, текстовые сообщения, виджеты веб...

Heyday AI

Heyday AI

app.heyday.ai

Heyday — это решение для онлайн-чата следующего поколения, которое сочетает в себе возможности искусственного и человеческого интеллекта для обеспечения максимального качества обслуживания клиентов, обеспечивая высоко персонализированное общение с клиентами. Наш разговорный ИИ действует одновременн...

babelforce

babelforce

babelforce.com

Babelforce — это компонуемая голосовая платформа, объединяющая агентов и автоматизацию. Наша платформа дает вам возможность создавать тот клиентский опыт, о котором вы всегда мечтали, с помощью инструментов, которые может использовать каждый. Если вы можете нарисовать это на доске, вы можете постро...

Mercury

Mercury

mercury.ai

Mercury — это простая в использовании платформа для обмена сообщениями и чата на базе искусственного интеллекта, предназначенная для автоматизации взаимодействия с клиентами. Это позволяет компаниям обеспечивать эффективное обслуживание клиентов с измеримыми результатами в чате на веб-сайте, в Whats...

Flip CX

Flip CX

flipcx.com

Flip CX — компания-разработчик программного обеспечения, которая предлагает предприятиям возможности голосового искусственного интеллекта, подобные Alexa, для оптимизации своего телефонного канала для лучшего обслуживания клиентов. Flip CX поддерживается Amazon Alexa, Ada, Simon, Attentive, Scop Ve...

Zowie

Zowie

getzowie.com

Zowie позволяет компаниям, которые продают онлайн, отклонять билеты с помощью мощной технологии автоматизации, заботиться о клиентах с помощью омниканального почтового ящика и продавать больше, используя расширенный клиентский контекст. Zowie может выступать в качестве вашей автономной системы обслу...

Kenyt

Kenyt

kenyt.ai

Продукт Kenyt.AI — это диалоговая платформа взаимодействия с клиентами, помогающая предприятиям глубоко взаимодействовать со своими клиентами посредством высококачественного человеческого опыта. Чат-боты и голосовые роботы Kenyt поддерживают несколько языков и обеспечивают превосходное взаимодействи...

AutomationEdge

AutomationEdge

automationedge.com

AutomationEdge является предпочтительным поставщиком решений в области гиперавтоматизации, роботизированной автоматизации процессов и автоматизации ИТ. Его высокоразвитый интеллектуальный RPA объединяет все основные возможности, необходимые для автоматизации предприятия, такие как искусственный инте...

Texthub

Texthub

texthubai.com

Ищете инструмент, который поможет вам создавать потрясающий код, изображения и текст? Не ищите ничего, кроме Texthub AI! Наша удобная платформа использует возможности искусственного интеллекта для воплощения ваших идей в жизнь. Попробуйте Texthub AI сегодня и начните творить!

Supervity

Supervity

supervity.ai

Supervity (ранее Techforce.ai) позволяет бизнес-командам быстрее достигать результатов, позволяя им быстро автоматизировать работу и обмениваться знаниями с помощью AI Coach. Сегодня более 12 000 бизнес-пользователей – от солидных корпораций до быстрорастущих стартапов – используют платформу Superv...

Neocom.ai

Neocom.ai

neocom.ai

Мы — Neocom, динамичная и молодая Saas-компания, стремящаяся предоставить каждому онлайн-покупателю превосходное качество обслуживания. Мы помогаем бизнесу помогать своим клиентам. Вооруженные новейшими технологиями, мы — исключительная команда с обширным опытом. Наше решение для управляемых продаж ...

DigitalGenius

DigitalGenius

digitalgenius.com

DigitalGenius — это платформа автоматизации обслуживания клиентов, которая сочетает в себе искусственный интеллект электронной коммерции с настраиваемыми рабочими процессами и интеграцией. Благодаря более чем 60 готовым вариантам использования для розничной и электронной коммерции DigitalGenius помо...

Cognigy

Cognigy

cognigy.com

Cognigy совершает революцию в сфере обслуживания клиентов, используя самые передовые технологии искусственного интеллекта на рынке. Его удостоенное наград решение Cognigy.AI позволяет компаниям предоставлять мгновенные, персонализированные услуги исключительного качества на любом языке и по любому к...

Ultimate

Ultimate

ultimate.ai

Ultimate — это ведущая в мире платформа автоматизации поддержки клиентов, которая помогает компаниям масштабировать обслуживание клиентов с помощью диалогового и генеративного искусственного интеллекта. Будучи неизменным лидером на платформе обзора G2, наши передовые технологии и клиентоориентирова...

Boost.ai

Boost.ai

boost.ai

Компания Boost.ai, стремящаяся обеспечить высочайшее качество обслуживания клиентов, находится в авангарде диалогового искусственного интеллекта корпоративного уровня. Boost.ai, стремящийся обеспечить беспрецедентное взаимодействие между людьми и организациями, использует передовые технологии для от...

Espressive

Espressive

espressive.com

Espressive предоставляет готовую к использованию цифровую рабочую среду на предприятии, которая снижает затраты, одновременно повышая качество обслуживания, производительность и удовлетворенность сотрудников с первого дня. Espressive Barista, наш виртуальный агент поддержки (VSA) для предприятий, со...

Hyro

Hyro

hyro.ai

Hyro соединяет мир, проводя тысячи разговоров с помощью искусственного интеллекта одновременно. Как компания в области адаптивных коммуникаций №1, мы превращаем сложные данные в простой диалог с помощью автоматизации естественного языка и компьютерной лингвистики. Предприятия в США, в том числе Bapt...

Floatbot

Floatbot

floatbot.ai

Floatbot — это комплексная платформа диалогового искусственного интеллекта на основе SaaS, без кода, на базе "генеративного искусственного интеллекта", которая помогает финансовым технологиям и предприятиям автоматизировать поддержку клиентов, повышать качество обслуживания клиентов и цифровую адапт...

Teneo Developers

Teneo Developers

developers.teneo.ai

Teneo, SaaS-платформа для диалогового искусственного интеллекта, это среда разработки и выполнения для продуктивных команд. Найдите несколько ярлыков ниже: * Голосовой бот и контакт-центр * Многоязычный бот * Бот для обмена мгновенными сообщениями * Производительность и улучшения ботов * Сотрудничес...

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