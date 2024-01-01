panintelligence

Гибкая встроенная аналитика для SaaS. Уменьшение сложности, ускорение реализации плана и уверенность в будущем вашего SaaS-решения Наше аналитическое программное обеспечение (pi) встраивается в ваш существующий стек данных, сокращая технический долг и предоставляя вашим клиентам более захватывающий опыт работы с данными. pi был создан для того, чтобы обеспечить низкий уровень кода для вас и отсутствие кода для ваших клиентов. Вы можете сосредоточить время разработки на своем основном предложении, чтобы ускорить реализацию плана, а ваш клиент сможет самостоятельно принимать решения на основе данных без необходимости обладать техническими навыками.

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