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panintelligence

panintelligence

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Веб-сайт: panintelligence.com

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Гибкая встроенная аналитика для SaaS. Уменьшение сложности, ускорение реализации плана и уверенность в будущем вашего SaaS-решения Наше аналитическое программное обеспечение (pi) встраивается в ваш существующий стек данных, сокращая технический долг и предоставляя вашим клиентам более захватывающий опыт работы с данными. pi был создан для того, чтобы обеспечить низкий уровень кода для вас и отсутствие кода для ваших клиентов. Вы можете сосредоточить время разработки на своем основном предложении, чтобы ускорить реализацию плана, а ваш клиент сможет самостоятельно принимать решения на основе данных без необходимости обладать техническими навыками.

Категории:

Business
Аналитические платформы

Веб-сайт: panintelligence.com

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