WebCatalog

ConnectQR

ConnectQR

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: connectqr.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для ConnectQR в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

ConnectQR — это инновационное SaaS-решение B2B для самообслуживания, призванное помочь предприятиям с помощью настраиваемой, статической и динамической генерации QR-кодов с возможностями отслеживания. Наше решение удовлетворяет растущую потребность в бесшовной цифровой интеграции в маркетинговых, розничных и операционных процессах.

Категории:

Utilities
Другое маркетинговое программное обеспечение

Веб-сайт: connectqr.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ConnectQR, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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