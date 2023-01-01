Платформа динамического QR-кода. Повысьте узнаваемость бренда с помощью динамического QR-кода на упаковке, печати и на экране.

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