Консультант по принятию решений по разработке программного обеспечения. Новый и лучший способ измерения технического долга и качества кода. Идеально подходит для инженерных руководителей и нетехнических менеджеров.

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