Код. Учиться. Повторить. Метрики разработчиков программного обеспечения нового уровня, основанные на уникальном инструменте проверки кода. GitClear помогает командам разработчиков работать вместе, чтобы отслеживать статистику Google DORA, сокращать технологический долг и ускорять выпуск продукции.

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