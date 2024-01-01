ClicData — это ведущая платформа комплексного анализа данных, предназначенная для того, чтобы дать возможность лицам, принимающим решения, и аналитикам достигать истинной производительности и получать ценную информацию, основанную на надежных, актуальных и унифицированных данных. Получите выгоду от ClicData за считанные дни с помощью нашей простой в использовании, но очень мощной облачной платформы, которая оптимизирует подключение к данным, управление данными, визуализацию данных и обмен ими с вашими командами или клиентами. От интеграции и управления данными до анализа данных, визуализации и совместного использования — мы предоставляем вам все необходимое, чтобы легко разобраться в ваших данных, отслеживать свою производительность и следить за ключевыми показателями на настраиваемых, полностью интерактивных информационных панелях. В мире, где решения, основанные на данных, являются ключом к успеху, наша миссия — поддерживать организации во всех отраслях, чтобы они могли получить представление об их эффективности с помощью автоматизированного анализа данных и отчетности, делая сложное простым. ClicData доверяют и используют более 1000 ведущих организаций в различных отраслях (розничная торговля и электронная коммерция, здравоохранение, средства массовой информации и реклама, гостиничный бизнес, производство, государственный сектор и т. д.) в более чем 25 странах.

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