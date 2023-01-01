Quore — это решение для гостиничного бизнеса, благодаря которому весь ваш отель находится у вас на ладони. Беспрепятственно взаимодействуйте между отделами для управления заказами на работу, запросами гостей, профилактическим обслуживанием и многим другим! Получите ключевую информацию о работе вашего отеля, чтобы создать более умную команду и более счастливых гостей.

Веб-сайт: quore.com

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