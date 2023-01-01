Повышайте производительность всей вашей организации с помощью обстоятельных обсуждений производительности. 7Geese — это простая и эффективная платформа управления производительностью, которой доверяют более 300 организаций по всему миру. Платформа 7Geese включает в себя OKR, постановку целей, обратную связь 360°, опросы вовлеченности сотрудников, обратную связь от сотрудников, личные встречи и признание на основе основных ценностей.

Веб-сайт: 7geese.com

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