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7Geese

7Geese

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Веб-сайт: 7geese.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Повышайте производительность всей вашей организации с помощью обстоятельных обсуждений производительности. 7Geese — это простая и эффективная платформа управления производительностью, которой доверяют более 300 организаций по всему миру. Платформа 7Geese включает в себя OKR, постановку целей, обратную связь 360°, опросы вовлеченности сотрудников, обратную связь от сотрудников, личные встречи и признание на основе основных ценностей.

Веб-сайт: 7geese.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 7Geese, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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