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Weekdone

Weekdone

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: weekdone.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Weekdone в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Согласуйте свою организацию с помощью эффективной постановки целей на основе OKR, еженедельных проверок и отслеживания эффективности сотрудников. Управляйте командой до 3 пользователей бесплатно.

Веб-сайт: weekdone.com

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