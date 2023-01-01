CustomerIQ помогает компаниям автоматически организовывать, искать и синтезировать все отзывы клиентов с помощью искусственного интеллекта. Теперь команды могут использовать существующие данные, чтобы в любое время ответить на любой вопрос о потребностях, предпочтениях и проблемах клиентов.

Веб-сайт: getcustomeriq.com

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