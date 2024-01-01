Raffle

Raffle

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: raffle.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Поиск стал человечным и простым в использовании. Инновационные компании используют программное обеспечение и API Raffle для расширения своих возможностей поиска, облегчения обмена знаниями и получения глубокого понимания поведения и потребностей клиентов и сотрудников. Наши поисковые решения, включая поиск по веб-сайтам, поиск на рабочих местах и ​​поиск в приложениях, позволяют компаниям легко организовывать и оптимизировать существующий контент. С помощью Raffle Search вы можете упростить процесс поиска и максимально эффективно использовать свои данные. Мы используем искусственный интеллект для улучшения понимания клиентов и сотрудников компаний посредством отслеживания взаимодействия и использования поведенческой аналитики для анализа данных, таких как актуальные вопросы, пробелы в знаниях и скорость решения, тем самым улучшая общение и поддержку.
Категории:
Business
Программное обеспечение для персонализации
Механизмы персонализации
Программное обеспечение корпоративного поиска
Программное обеспечение Insight Engines

Веб-сайт: raffle.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Raffle, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Tidio

Tidio

tidio.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Guru

Guru

getguru.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Duda

Duda

duda.co

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Emma

Emma

myemma.com

Happeo

Happeo

happeo.com

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