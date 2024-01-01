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Программное обеспечение Insight Engines - Самые популярные приложения

Механизмы аналитики позволяют пользователям исследовать, обнаруживать и анализировать как организованные, так и неорганизованные данные. Эти инструменты одинаково полезны как сотрудникам, так и клиентам, способствуя быстрому и легкому поиску информации по контенту, документам или необработанным данным. Используя обработку естественного языка (NLP) и машинное обучение, эти системы оптимизируют поисковые запросы для получения точных результатов. Вместо того чтобы создавать SQL-запросы или использовать другие языки баз данных, пользователи могут формулировать поиск на естественном языке, получая сопоставимые результаты. Постоянно обучаясь на основе взаимодействия с пользователем, эти решения повышают точность поиска. Кроме того, механизмы анализа легко интегрируются с различными источниками данных, включая системы управления корпоративным контентом (ECM), платформы обработки и распространения больших данных, а также базы данных, объединяя все данные компании в централизованное хранилище.

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Guru

Guru

getguru.com

Начните бесплатно с Guru, мощной корпоративной вики, которая устраняет шум чата и предоставляет вам информацию, действительно необходимую для выполнения вашей работы.

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Qatalog избавит вас от хаоса в работе. Больше никаких постоянных звонков, тривиальных встреч и поиска последних документов. Наш рабочий центр объединяет современные инструменты совместной работы — вики, управление проектами, командный чат и многое другое — и позволяет использовать их совместно друг ...

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...

Yext

Yext

yext.com

Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный индивидуальный поиск по веб-сайту без дополнительного времени и затрат. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результа...

Bloomfire

Bloomfire

bloomfire.com

Более умная платформа для обмена знаниями, позволяющая преобразовать знания племен в рабочие данные компании. Устраните разрозненность информации, повысьте производительность.

Marvin

Marvin

heymarvin.com

Привет, привет, так приятно познакомиться. Мы — Marvin, платформа качественного анализа данных и репозиторий исследований, разработанная, чтобы помочь вам централизовать все знания о клиентах и ​​разрабатывать продукты, ориентированные на пользователя. Благодаря передовому искусственному интеллекту ...

Experience.com

Experience.com

experience.com

С 2015 года Experience.com стремится предоставлять решения мирового класса в области онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием на основе искусственного интеллекта, помогая компаниям и специалистам улучшить свое присутствие в Интернете, а также повысить вовлеченность клиентов и сотрудников....

Raffle

Raffle

raffle.ai

Поиск стал человечным и простым в использовании. Инновационные компании используют программное обеспечение и API Raffle для расширения своих возможностей поиска, облегчения обмена знаниями и получения глубокого понимания поведения и потребностей клиентов и сотрудников. Наши поисковые решения, включа...

WatchMyCompetitor

WatchMyCompetitor

watchmycompetitor.com

WatchMyCompetitor (WMC) — это ведущая платформа анализа конкурентов, которая позволяет организациям быстрее принимать более разумные решения. Он использует ИИ для отслеживания глобального цифрового присутствия конкурентов организации в режиме реального времени, а аналитиков рынка — для обработки дан...

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