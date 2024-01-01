WorkHub

WorkHub

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Веб-сайт: workhub.ai

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Ориентированная на конфиденциальность платформа диалогового искусственного интеллекта, использующая агентов искусственного интеллекта, коммерческую поддержку и поддержку LLM с открытым исходным кодом для централизации знаний, тем самым расширяя сотрудничество и облегчая оптимизацию автоматизации. WorkHub предоставляет пользователям универсальные диалоговые боты и инструменты, которые предоставляют ценную информацию, знания и действия на основе данных. Благодаря возможностям плавной интеграции Workhub можно подключить к любой базе данных и приложениям, обеспечивая полный доступ к информации.
Категории:
Business
Программное обеспечение для чат-ботов с искусственным интеллектом

Веб-сайт: workhub.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением WorkHub, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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