Ориентированная на конфиденциальность платформа диалогового искусственного интеллекта, использующая агентов искусственного интеллекта, коммерческую поддержку и поддержку LLM с открытым исходным кодом для централизации знаний, тем самым расширяя сотрудничество и облегчая оптимизацию автоматизации. WorkHub предоставляет пользователям универсальные диалоговые боты и инструменты, которые предоставляют ценную информацию, знания и действия на основе данных. Благодаря возможностям плавной интеграции Workhub можно подключить к любой базе данных и приложениям, обеспечивая полный доступ к информации.

Веб-сайт: workhub.ai

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