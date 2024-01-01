Kaytu

Kaytu

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: kaytu.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Kaytu в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Kaytu позволяет предприятиям получать видимость активов, отслеживать расходы и управлять соблюдением требований безопасности в различных облачных средах.

Веб-сайт: kaytu.io

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