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vHive

vHive

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: vhive.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для vHive в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

vHive — единственное программное решение, которое позволяет предприятиям развертывать автономные ульи-дроны для создания цифровых двойников своих активов. Чтобы узнать больше: www.vHive.ai или попробуйте@vHive.ai.

Категории:

Business
Drone Analytics Software

Веб-сайт: vhive.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением vHive, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Civil Tracker

civiltracker.xyz

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botlink.com

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