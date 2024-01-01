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Civil Tracker

Civil Tracker

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: civiltracker.xyz

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Civil Tracker превращает изображения с вашего доступного дрона в точные карты и модели местности, позволяя каждому стать виртуальным геодезистом. Просмотрите свои результаты. Перейдите на только что созданную карту, чтобы просмотреть детали на уровне см. Переключитесь на вид местности, чтобы увидеть склоны, холмы и долины на карте. Измерение. Благодаря Civil Tracker измерения стали проще. Виртуально измеряйте координаты и высоту любого объекта на карте. Проверьте уклоны и расстояния с помощью инструмента «Линия». Окончательно; объемы, площади и периметры складов легко измеряются с помощью инструмента «Многоугольник».

Категории:

Productivity
Drone Analytics Software

Веб-сайт: civiltracker.xyz

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