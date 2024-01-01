Civil Tracker превращает изображения с вашего доступного дрона в точные карты и модели местности, позволяя каждому стать виртуальным геодезистом. Просмотрите свои результаты. Перейдите на только что созданную карту, чтобы просмотреть детали на уровне см. Переключитесь на вид местности, чтобы увидеть склоны, холмы и долины на карте. Измерение. Благодаря Civil Tracker измерения стали проще. Виртуально измеряйте координаты и высоту любого объекта на карте. Проверьте уклоны и расстояния с помощью инструмента «Линия». Окончательно; объемы, площади и периметры складов легко измеряются с помощью инструмента «Многоугольник».

Категории :

Веб-сайт: civiltracker.xyz

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Civil Tracker, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.