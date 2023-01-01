WebCatalog
DailyHabits

DailyHabits

dailyhabits.xyz

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для DailyHabits в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Самый простой трекер привычек на этой планете. Наконец, трекер привычек, который поможет вам делать больше, делая меньше.

Веб-сайт: dailyhabits.xyz

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DailyHabits, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Hubstaff Tasks

Hubstaff Tasks

hubstaff.com

Flow

Flow

flowdash.co

ATracker PRO

ATracker PRO

atracker.pro

Wealthfront

Wealthfront

wealthfront.com

Writing Analytics

Writing Analytics

writinganalytics.co

bundleIQ

bundleIQ

bundleiq.com

Givebutter

Givebutter

givebutter.com

Claap

Claap

claap.io

Seva

Seva

hiseva.com

Iris Works

Iris Works

iris-works.com

Habitify

Habitify

habitify.me

Tenikle

Tenikle

tenikle.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности