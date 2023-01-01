WebCatalog
Fabulous

Fabulous

app.thefabulous.co

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Присоединяйтесь к миллионам пользователей Fabulous и создайте более здоровую и счастливую жизнь. Fabulous поможет повысить уровень вашей энергии, стать более сосредоточенным, похудеть и лучше спать, выработав в своей жизни здоровые привычки и распорядок дня. Fabulous использует целостный подход, чтобы мотивировать вас быть более продуктивными и иметь больше энергии. Мы — больше, чем просто средство отслеживания привычек или способ создания новых ритуалов; мы ваш личный тренер и тренер счастья.

Веб-сайт: thefabulous.co

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