Выработайте золотые привычки, раскройте свой потенциал. С Habitify сосредоточьтесь на том, что действительно важно. Создайте лучшую версию себя, освоив свои привычки. Формирование привычки: основные этапы: выберите привычку, не забывайте ее делать и отслеживайте свое развитие.

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