WebCatalog
Figstack

Figstack

figstack.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Figstack в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Чтение и написание кода — это сложно! Figstack помогает вам интерпретировать детали, чтобы вы могли сосредоточиться на создании того, что важно.

Веб-сайт: figstack.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Figstack, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

TeuxDeux

TeuxDeux


Headlime

Headlime

headlime.com

Sifter

Sifter

sifterapp.com

Repodex

Repodex

repodex.ai

July

July

withjuly.com

Auratikum

Auratikum

auratikum.com

Motion

Motion

usemotion.com

Interval

Interval

interval.com

Employer Flexible myHR

Employer Flexible myHR

employerflexible.com

Calmly Writer

Calmly Writer

calmlywriter.com

Readup

Readup

readup.com

Scaledrone

Scaledrone

scaledrone.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности