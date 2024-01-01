Mapware — это будущее картографического программного обеспечения для дронов. Создавайте более крупные и качественные 3D-карты в облаке. Благодаря простому в использовании интерфейсу Mapware каждый может превратить 2D-фотографии, сделанные с дрона, в фотореалистичную 3D-среду, используя процесс, называемый фотограмметрией. Достаточно мощный для решения самых серьезных задач. Достаточно просто для любого проекта. Если вы хотите нанести на карту одно здание, дюжину вышек сотовой связи, целое нефтяное месторождение или даже целый город, Mapware — лучший инструмент для этой работы. К нашему браузерному программному обеспечению легко получить доступ с любого устройства.

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Веб-сайт: mapware.com

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