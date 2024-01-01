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Mapware

Mapware

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Веб-сайт: mapware.com

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Mapware — это будущее картографического программного обеспечения для дронов. Создавайте более крупные и качественные 3D-карты в облаке. Благодаря простому в использовании интерфейсу Mapware каждый может превратить 2D-фотографии, сделанные с дрона, в фотореалистичную 3D-среду, используя процесс, называемый фотограмметрией. Достаточно мощный для решения самых серьезных задач. Достаточно просто для любого проекта. Если вы хотите нанести на карту одно здание, дюжину вышек сотовой связи, целое нефтяное месторождение или даже целый город, Mapware — лучший инструмент для этой работы. К нашему браузерному программному обеспечению легко получить доступ с любого устройства.

Категории:

Productivity
Drone Analytics Software

Веб-сайт: mapware.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mapware, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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