WebCatalog

Mappedin

Mappedin

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Веб-сайт: mappedin.com

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Mappedin is the leading provider of indoor 3D mapping software. Our platform provides powerful indoor navigation experiences and the Mappedin CMS serves as the foundational layer. A source of truth for your property maps, the CMS creates collaboration across organizations to maintain accurate data in real-time. A powerful indoor intelligence mapping platform, Mappedin provides you with a cutting-edge mapping system and intuitive wayfinding apps. A source of truth for your property maps, our Map Editor creates collaboration across organizations to maintain accurate maps and location data in real-time.

Категории:

Productivity
Location Intelligence Software

Веб-сайт: mappedin.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mappedin, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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