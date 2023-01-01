Moovit: Больше, чем просто приложение с расписанием поездов и автобусов! Используйте его для навигации на общественном транспорте, карт, расписаний, информации о прибытии в режиме реального времени и многого другого!

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